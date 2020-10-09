09 Ekim 2020, Cuma

MİLLİ TAKIM

Rusya-Türkiye maçını Sloven hakem Matej Jug yönetecek

Rusya-Türkiye maçının hakemi belli oldu!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 Giriş Tarihi: 09.10.2020

A Milli Futbol Takımı'nın Rusya ile UEFA Uluslar Ligi 3. Grupta oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Mücadeleyi hakem yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, milli takımın Rusya ile oynayacağı karşılaşmada görev yapacak. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Matej Zunic ve Grega Kordez yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nejc Kajtazovic olacak.

Rusya ile Türkiye arasındaki karşılaşma saat 21.45'te VTB Arena'da oynanacak.

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