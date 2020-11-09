A Milli Takım çalışmalarına başladı
A Milli Takım, Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık maçı ile UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşacağı Rusya ve Macaristan maçlarının hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30'da yapılan antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan oyunları üzerine çalışıldı. İtalyan yerel sağlık makamlarının COVID-19 bazlı sınırlamaları çerçevesinde, seyahatleri öncesinde uygulanacak ilave PCR testi sonuçlarının negatif çıkmasını beklemeleri gereken Sassuolo'lu oyuncular Kaan Ayhan ve Mert Müldür idmanda yer almadı. Pazar günü maç oynayan futbolculara ise rejenerasyon programı uygulandı.
A Milli Takım'ın antrenmanını TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Millî Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da izledi.
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