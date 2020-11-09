09 Kasım 2020, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım çalışmalarına başladı

A Milli Takım çalışmalarına başladı
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.11.2020

A , Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık maçı ile Uluslar Ligi'nde karşılaşacağı Rusya ve Macaristan maçlarının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör yönetiminde saat 18.30'da yapılan antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan oyunları üzerine çalışıldı. İtalyan yerel sağlık makamlarının COVID-19 bazlı sınırlamaları çerçevesinde, seyahatleri öncesinde uygulanacak ilave PCR testi sonuçlarının negatif çıkmasını beklemeleri gereken Sassuolo'lu oyuncular Kaan Ayhan ve Mert Müldür idmanda yer almadı. Pazar günü maç oynayan futbolculara ise rejenerasyon programı uygulandı.

A 'ın antrenmanını Başkanı Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Millî Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da izledi.

Arda Turan milli takıma alınacak mı? Şenol Güneş açıkladı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Tolunay Kafkas: Galibiyetle ayrılmak istiyoruz Tolunay Kafkas: Galibiyetle ayrılmak istiyoruz
Cengiz ve Çağlar A Spor'a konuştu! Umarım uzun yıllar birlikte oynarız Cengiz ve Çağlar A Spor'a konuştu! "Umarım uzun yıllar birlikte oynarız"
Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı İstanbul'a geldi Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı İstanbul'a geldi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör