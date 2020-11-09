Son dakika: Arda Turan milli takıma davet edilecek mi? Şenol Güneş açıkladı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcu Caner Erkin, Hırvatistan ile yapılacak özel karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenledi. Dünya Kupası hedefinden asla vazgeçmediklerini söyleyen Güneş, Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Arda Turan'ın yeniden milli takıma çağrılıp çağrılmayacağıyla ilgili de konuştu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcu Caner Erkin, Hırvatistan ile yapılacak özel karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenliyor.

Şenol Güneş'in açıklamaları:

YERİ GELİNCE BÜTÜN FUTBOLCULAR BURAYA KATILACAKTIR

"Kadroda olmayan arkadaşlarımıza da söylüyorum; herkesi takip ediyorum, zamanı ve yeri gelince bütün futbolcular buraya katılacaktır. Caner'e de hoş geldin diyorum. Hayırlı olsun."

BAŞAKŞEHİR VE SİVASSPOR İLE GURUR DUYUYORUM

"Başakşehir ve Sivasspor'un ülke puanına çok büyük katkısı oldu. Kendilerini kutluyorum ve gurur duyuyorum."

ULUSLAR LİGİ'NDEKİ İKİ MAÇI DA KAZANMAK İSTİYORUZ

"Uluslar Ligi'nde iki maçımız var ve bu iki maçı da kazanmak istiyoruz"

DÜNYA KUPASI HEDEFİMİZDEN ASLA VAZGEÇMEDİK

"Dünya Kupası hedefimizden asla vazgeçmedik."

"ARDA'YA İHTİYACIMIZ OLURSA DEĞERLENDİRİRİZ"

Arda Turan da Türkiye'nin en iyi oyuncularının başında gelir. Bizim de istemediğimiz bir şekilde düşüşe geçti. Küllerinden doğmak istiyor, başarılı olacğaını düşünüyorum. Başarılı olursa, bizim da ihtiyacımız olursa değerlendiririz. Caner ve Arda farklı oyuncular. İhtiyacımız olursa değerlendiririz. Taylan, Erzurum'dayken takip ettiğimiz bir oyuncu. Bizim düşüncemiz içinde olan bir oyuncu ama başka arkadaşlarımız var onları değerlendiriyoruz. Sadece bunlar değil yurt içinde ve yurt dışında oyuncularımız var. Başka oyuncular varsa alabiliriz. Kulüplerimize, hocalarımıza söylüyorum; Elinizde varsa çok iyi bir sol bek, değerlendirmek istiyorum. Bazı oyuncular var görüyorum, sol bek denenir mi diye. 10 yılı kapatmak istiyorum.

Caner Erkin'in açıklamaları:

"A Milli Takım'a beni aldığı için Şenol Güneş hocama teşekkür ediyorum. Sağlığım el verdiğince A Milli Takım'a hizmet etmek istiyorum"

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