A Milli Takım'da 3 değişiklik birden! Gökhan Akkan, Abdülkadir Ömür ve Altay Bayındır...
A Milli Futbol Takımı'nda Hırvatistan, Rusya ve Macaristan ile oynanacak karşılaşmalar öncesi Gökhan Akkan ve Abdükadir Ömür kadrodan çıkarıldı, Altay Bayındır kadroya dahil edildi.
A Milli Futbol Takımı'nın hazırlık maçında Hırvatistan, Uluslar Ligi mücadelelerinde ise Rusya ve Macaristan'la oynayacağı maçların kadrosunda değişiklik yaşandı. Sakatlıkları bulunan kaleci Gökhan Akkan ve Abdülkadir Ömür kadrodan çıkarıldı. Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır ise, Gökhan Akkan'ın kadrodan çıkarılması sonrasında Ümit Milli Takım kampından A Milli Takım kampına çağırıldı.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Hırvatistan, Rusya ve Macaristan'la oynayacağı karşılaşmalar için dün akşam Riva'da kampa giren A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.
Kaleci Gökhan Akkan ve orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür, tıbbi sebeplerle aday kadrodan çıkarıldı. Ümit Milli Takım'a çağrılan kaleci Altay Bayındır ise A Millî Takım kadrosuna dâhil edildi.
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