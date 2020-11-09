09 Kasım 2020, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım'da 3 değişiklik birden! Gökhan Akkan, Abdülkadir Ömür ve Altay Bayındır...

Milli takımda 3 değişiklik birden! F.Bahçeli isim kadroya alındı
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 Giriş Tarihi: 09.11.2020

A Milli Futbol Takımı'nda Hırvatistan, ve ile oynanacak karşılaşmalar öncesi ve Abdükadir Ömür kadrodan çıkarıldı, kadroya dahil edildi.

A Milli Futbol Takımı'nın hazırlık maçında Hırvatistan, Uluslar Ligi mücadelelerinde ise ve 'la oynayacağı maçların kadrosunda değişiklik yaşandı. Sakatlıkları bulunan kaleci ve kadrodan çıkarıldı. Fenerbahçe kalecisi ise, Gökhan Akkan'ın kadrodan çıkarılması sonrasında Ümit kampından A Milli Takım kampına çağırıldı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hırvatistan, Rusya ve Macaristan'la oynayacağı karşılaşmalar için dün akşam Riva'da kampa giren A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Kaleci Gökhan Akkan ve orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür, tıbbi sebeplerle aday kadrodan çıkarıldı. Ümit Milli Takım'a çağrılan kaleci Altay Bayındır ise A Millî Takım kadrosuna dâhil edildi.

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