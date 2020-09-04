04 Eylül 2020, Cuma

MİLLİ TAKIM

Türkiye-Sırbistan maçının hakemi belli oldu!

Sırbistan maçının hakemi belli oldu!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 Giriş Tarihi: 04.09.2020

A Milli Takımımızın ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Karşılaşmayı Belaruslu hakem yönetecek. Karşılaşma 6 Eylül Pazar günü TSİ 21.45'te oynanacak.

Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ile oynayacağı karşılaşmada görev yapacak. Kulbakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Viktor Shimusik olacak.

Sırbistan ile Türkiye arasındaki karşılaşma TSİ 21.45'te Rajko Mitic Stadı'nda oynanacak.

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