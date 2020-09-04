04 Eylül 2020, Cuma
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Türkiye-Sırbistan maçının hakemi belli oldu!
A Milli Takımımızın Sırbistan ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Karşılaşmayı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. Karşılaşma 6 Eylül Pazar günü TSİ 21.45'te oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, milli takımın Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmada Aleksei Kulbakov görev yapacak. Kulbakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Viktor Shimusik olacak.
Sırbistan ile Türkiye arasındaki karşılaşma TSİ 21.45'te Rajko Mitic Stadı'nda oynanacak.
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