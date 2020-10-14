15 Ekim 2020, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Türkiye 2-2 Sırbistan | MAÇ SONUCU

Geriye düştük ama pes etmedik!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 Giriş Tarihi: 14.10.2020

Uluslar Ligi'nde 'ı ağırlayan Milli Takımımız, Sırbistan karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta pes etmedik ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Millilerimiz 4 hafta sonunda 3 puan topladı.

Uluslar Ligi 3. Grup karşılaşmasında A , Stadı'nda 'ı ağırladı. Mücadelede 2-0 geriye düşen Ay-Yıldızlılar, mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Sırbistan'ın gollerini 22. dakikada Milinkovic-Savic ve 49. dakikada Mitrovic (pen.) atarken, Millilerimizin golleri 57. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 76'da Ozan Tufan'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte 4. hafta sonunda 3 puana yükselirken, Sırbistan ise 2 puana ulaştı.

Milli Takım'da Merih Demiral'dan kritik hamle! Çizgiden çıkarttı

MERİH DEMİRAL TOPU ÇİZGİDEN ÇIKARDI!

Maçı 2-2 devam ederken savunmamızın yıldız isimlerinden Mertih Demiral, Mert Günok'u geçen ve ağlara gitmek üzere olan topu çizgi üzerinde uzaklaştırarak büyük alkış aldı..

LOCALARA YÜZDE 50 SEYİRCİ ALINDI!

Türkiye-Sırbistan maçında Türk Telekom Stadyumu'nda localara yüzde 50 oranında seyirci alındı. Stadyumda bilet satışı olmadı ve toplu taşımayla gelen seyirciler içeri alınmadı. Localara sadece TFF'nin davetlileri ve TFF Taraftar Kulübü üyelerinden oluşan biletli misafirleri girebildi.

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MAÇTAN DAKİKALAR

1'inci dakikada Ozan Tufan'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kenan Karaman'ın şutuna Sırbistan savunması ayak koydu ve top kornere gitti.

22'nci dakikada Sırbistan öne geçti. Sol kanattan gelişen Sırbistan atağında Ristic ortasını yaptı. Ceza sahası içindeki Milinkovic-Savic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'in solundan ağlarla buluştu: 0-1.

30'unu dakikada Kolarov'un sağ taraftan yaptığı ortayla arka direkte topla buluşan Ristic'in vuruşunda top yandan auta gitti.

46'ncı dakikada sol kanattan kazanılan kornerde Kolarov ortasını yaptı. Milenkovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

48'inci dakikada Sırbistan penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Milinkovic-Savic, Okay'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kabakov penaltı noktasını gösterdi.

49'uncu dakikada penaltı atışında topun başına geçen Alexander Mitrovic, meşin yuvarlak ve kaleci Mert'i farklı köşelere gönderdi: 0-2.

57'nci dakikada Türkiye farkı 1'e indirdi. Kenan Karaman ile yaptığı verkaç sonrasında ceza sahasına giren Hakan Çalhanoğlu, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.

65'inci dakikada Kolarov'un uzun pasında ceza sahası sol çaprazında topu kontrol eden Alexander Mitrovic, çizgiye doğru gittikten sonra şutunu attı. Kaleci Mert'in çeldiği top, direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

69'uncu dakikada hızlı gelişen Türkiye atağında Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla topla buluşan Cengiz Ünder, ceza sahasına girdikten sonra sağ ayağıyla şutunu çekti. Kaleci Dmitrovic topu çelmeyi başardı.

76'ncı dakikada Türkiye eşitliği yakaladı. Sırbistan savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Hakan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişi yaptığı vuruşta top ceza sahası içindeki Ozan Tufan'ın önüne düştü. Altıpasın hemen önünde topu önünde bulan Ozan Tufan topu ağlarla buluşturdu: 2-2.

81'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Lazovic ortasını yaptı. Alexander Mitrovic'in kafa vuruşunda kaleci Mert'i geçen topu Merih Demiral çizgiden çıkardı.

90+1'inci dakikada Sırbistan ceza sahası dışı sol çaprazda serbest vuruş kazandı. Kolarov'un vuruşunda kaleci Mert topu kornere tokatladı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

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