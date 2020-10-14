Burak Yılmaz cezalı duruma düştü! Rusya maçında yok

Sırbistan karşısında gördüğü kartla cezalı duruma düşen Burak Yılmaz, Rusya karşılaşmasında forma giyemeyecek. Burak Yılmaz, Sırbistan karşısında 44. dakikada Sasa Lukic'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

UEFA Uluslar Ligi grup maçında A Milli Takımımız, Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Burak Yılmaz, 44. dakikada bir mücadele sarı kart gördü. Golcü oyuncu gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Burak Yılmaz bu kartın ardından 15 Kasım'da oynanacak Türkiye - Rusya maçında cezalı duruma düştü.

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