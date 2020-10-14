14 Ekim 2020, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Burak Yılmaz cezalı duruma düştü! Rusya maçında yok

Burak Yılmaz cezalı duruma düştü!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 Giriş Tarihi: 14.10.2020

karşısında gördüğü kartla cezalı duruma düşen , karşılaşmasında forma giyemeyecek. Burak Yılmaz, Sırbistan karşısında 44. dakikada Sasa Lukic'e yaptığı faul nedeniyle görerek cezalı duruma düştü.

Uluslar Ligi grup maçında A , ile karşı karşıya geldi. Milli futbolcu , 44. dakikada bir mücadele gördü. Golcü oyuncu gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Burak Yılmaz bu kartın ardından 15 Kasım'da oynanacak - maçında cezalı duruma düştü.

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