15 Ekim 2020, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Milli Takım'da Merih Demiral'dan kritik hamle! Çizgiden çıkarttı

Gecenin hareketi Merih Demiral'dan!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 Giriş Tarihi: 14.10.2020

Uluslar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmasında sahasında ile karşılaştı. Mücadelenin 81. dakikadasında durum 2-2 iken çizgiden topu çıkardı. İşte o pozisyon...

Uluslar Ligi 4. hafta mücadelesinde A Milli Futbol Takımımız, Türk Telekom Stadı'nda 'ı konuk etti. Karşılaşmada durum 2-2 iken , kritik bir hamle yaparak çizgiden topu çıkardı ve geriye düşmemizi engelledi.

İşte 22 yaşındaki stoperimizin o kritik hamlesi:

*Görüntüler TRT Spor'dan alınmıştır.

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