UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmasında Türkiye sahasında Sırbistan ile karşılaştı. Mücadelenin 81. dakikadasında durum 2-2 iken Merih Demiral çizgiden topu çıkardı. İşte o pozisyon...

UEFA Uluslar Ligi 4. hafta mücadelesinde A Milli Futbol Takımımız, Türk Telekom Stadı'nda Sırbistan'ı konuk etti. Karşılaşmada durum 2-2 iken Merih Demiral, kritik bir hamle yaparak çizgiden topu çıkardı ve geriye düşmemizi engelledi.

İşte 22 yaşındaki stoperimizin o kritik hamlesi:

*Görüntüler TRT Spor'dan alınmıştır.

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