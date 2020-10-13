İngiltere U21 2-1 Türkiye U21 | MAÇ SONUCU | GOLLERİ İZLEYİN

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İngiltere ile Türkiye karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve grupta yoluna namağlup devam etti.

Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu 3. Grup'ta İngiltere U21 ile Türkiye U21 karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Hüseyin Türkmen (k.k) ve 88. dakikada Nketiah attı. Ümit Milliler'imizin tek golü 90+2. dakikada Halil Dervişoğlu'ndan geldi.

Ümit Milliler'imiz 53. dakikada penaltı kazanırken, penaltıyı kullanan Halil Dervişoğlu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı. İngiltere de 85. dakikada Nketiah'ın ayağından bir penaltı kaçırdı.

Bu sonuçla birlikte 8. haftalar sonunda İngiltere 22 puanla yoluna namağlup devam etti. Türkiye ise 7 puanda kaldı.

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