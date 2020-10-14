14 Ekim 2020, Çarşamba
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Milli Takım'da Hasan Ali Kaldırım sakatlandı!
UEFA Uluslar Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı'mız Türk Telekom Stadı'nda Sırbistan'ı ağırladı. Mücadelenin 27. dakikasında Hasan Ali Kaldırım sakatlanırken, yerini Umut Meraş'a bıraktı.
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında A Milli Futbol Takımı'mız Türk Telekom Stadyumu'nda Sırbistan'ı konuk etti. Türkiye, Sırbistan mücadelesinde, Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mahmut Tekdemir, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Burak Yılmaz ilk 11'iyle sahaya çıktı.
HASAN ALİ OYUNA DEVAM EDEMEDİ!
A Milli Takımı'mızda Hasan Ali Kaldırım mücadelenin 27. dakikasında sakatlık geçirdi ve yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı. Maça devam edemeyen deneyimli sol bekin yerine Umut Meraş oyuna dahil oldu.
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