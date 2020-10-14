14 Ekim 2020, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Milli Takım'da Hasan Ali Kaldırım sakatlandı!

Milli Takım'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 Giriş Tarihi: 14.10.2020

Uluslar Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı'mız Türk Telekom Stadı'nda Sırbistan'ı ağırladı. Mücadelenin 27. dakikasında sakatlanırken, yerini Umut Meraş'a bıraktı.

Uluslar B Ligi 3. Grup maçında A Milli Futbol Takımı'mız Türk Telekom Stadyumu'nda Sırbistan'ı konuk etti. Türkiye, Sırbistan mücadelesinde, , Zeki Çelik, Merih Demiral, Mahmut Tekdemir, , Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, , Kenan Karaman ve Burak Yılmaz ilk 11'iyle sahaya çıktı.

HASAN ALİ OYUNA DEVAM EDEMEDİ!

A 'mızda Hasan Ali Kaldırım mücadelenin 27. dakikasında sakatlık geçirdi ve yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı. Maça devam edemeyen deneyimli sol bekin yerine Umut Meraş oyuna dahil oldu.

Milli Takıma büyük ilgi! Localar doldu haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Burak Yılmaz cezalı duruma düştü! Burak Yılmaz cezalı duruma düştü!
Milli Takıma büyük ilgi! Localar doldu Milli Takıma büyük ilgi! Localar doldu
Türkiye - Sırbistan | CANLI Türkiye - Sırbistan | CANLI
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör