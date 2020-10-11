11 Ekim 2020, Pazar

MİLLİ TAKIM

Son dakika: Rusya - Türkiye maçında Şenol Güneş Ozan Tufan'ı böyle uyardı!

Güneş Ozan'ı böyle uyardı! Rusya'nın golü sonrası...
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.10.2020

Son dakika haberi... Uluslar Ligi'nde deplasmanına konuk olan A 'mızda , mücadelenin ilk yarısında 'ın uyardı. Deneyimli çalıştırıcı, Rusya'nın golünün ardından yıldız futbolcuya "Ozan, Mahmut'la oynuyorsun. Burak, Kenan'la oynuyor ikili. İçe oynamayın, arkaya atın topları" dedi.

Uluslar Ligi B Grubu 3. maçında deplasmanına konuk olan A 'mız ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı. 'daki Lev Yashin Stadı'nda oynanan mücadeleye ise 'in, 'a uyarısı damga vurdu.

"MAHMUT İLE OYNUYORSUN, ARKAYA ATIN TOPLARI"

Tecrübeli teknik adam, Rusya'nın 28. dakikada Anton Miranchuk ile bulduğu golün ardından Ozan Tufan'ı "Ozan, Mahmut ile oynuyorsun. Burak, Kenan'la oynuyor ikili. İçe oynamayın, arkaya atın topları" şeklinde uyardı.

Toroğlu'dan flaş sözler! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Çağlar Rusya maçına neden ilk 11'de başlamadı? Sebebi ortaya çıktı Çağlar Rusya maçına neden ilk 11'de başlamadı? Sebebi ortaya çıktı
Toroğlu'dan flaş sözler! Rusya fazla bir şey oynamıyor ama... Toroğlu'dan flaş sözler! "Rusya fazla bir şey oynamıyor ama..."
Milliler Petrovksy Parkı'nda yürüyüş yaptı Milliler Petrovksy Parkı'nda yürüyüş yaptı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör