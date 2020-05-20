20 Mayıs 2020, Çarşamba

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Çağlar Söyüncü'ye: Transfer var mı Çağlar?

Başkan Erdoğan: Transfer var mı Çağlar?
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Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 Giriş Tarihi: 20.05.2020

Başkan , gençlere ve milli sporculara video konferans yoluyla hitap etti. Başkan Erdoğan, milli yıldızımız 'ye " var mı Çağlar?" sorusunu yöneltti. İşte genç futbolcunun yanıtı...

Başkan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu dün gençlerle buluştu. Türkiye'nin hem tesisleşme hem de sporcu sayısı bakımından büyük bir atılım yaptığını vurgulayan Başkan Erdoğan, tüm sporcular ile özel olarak ilgilendi. Erdoğan, omzundan sakatlanıp ameliyat olan olimpiyat şampiyonu güreşçi ile dünya şampiyonu cimnastikçi İbrahim Çolak'a "Geçmiş olsun" dileklerini bir kez daha iletti. Erdoğan, Akgül'e "Ameliyat olalı uzun zaman oldu, sakatlık ne durumda?" diye sorunca milli güreşçi, "İyileşme sürecindeyim. Yakın zamanda koşulara başlayacağım. Merak etmeyin efendim, eskisinden daha iyi olacağım. Hedefim tabii ki 2021 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya" diye cevapladı. Başkan Erdoğan, omzundan ameliyat olan diğer sporcu Çolak'ın da durumunu sorup "Omuz sakatlığı çok zordur. 'Halka' hareketleri sizin direkt omzunuzu etkileyen bir harekettir. Olimpiyatların ertelenmesi sizler için iyi oldu" dedi. Daha sonra Erdoğan tüm sporculara, "Bu süreçte sakın idmanlarınızı aksatmayın. Çalışmaya devam. Gardınızı düşürmeyin" deyip tavsiyeler verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlere hitap etti!

"TRANSFER VAR MI ÇAĞLAR?"

İngiltere'de Leicester City'de futbol hayatını sürdüren 'yle de yakından ilgilenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Söyüncü'ye " var mı" diye sordu. Adı Barcelona ile geçen genç futbolcu, "Menajerim ilgileniyor efendim" yanıtını verdi.

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GÖRÜŞMEYE KİMLER KATILDI?

Video konferansta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Basketbol Federasyonu Başkanı , sporcular; İbrahim Çolak, Taha Akgül, Çağlar Söyüncü, Sümeyye Boyacı, Eda Erdem Dündar, Serap Özçelik Arapoğlu, Melih Mahmutoğlu, Ramil Guliyev, Abdullah Öztürk, Busenaz Sürmeneli, Deniz Selin Ünlüdağ, Bilal Çiloğlu, Rukiye Yıldırım, Mete Gazoz, Eda Tuğsuz, İlke Özyüksel, Çağla Büyükakçay, Esra Bayrak, Buse Naz Çakıroğlu, Ahmet Önder, Uğur Aktaş, Bahattin Hekimoğlu, Rıza Kayaalp, Zeynep Çelik, Yasemin Adar, Alican Kaynar, Emre Sakçı yer aldı. (Sabah)

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