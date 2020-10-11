12 Ekim 2020, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Son dakika: Çağlar Söyüncü Rusya maçına neden ilk 11'de başlamadı? Sebebi ortaya çıktı

Çağlar Rusya maçına neden ilk 11'de başlamadı? Sebebi ortaya çıktı
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 11.10.2020

Uluslar B Ligi 3. maçında deplasmanına konuk olan A 'mızda sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkan 'ın yerine 'nün neden oynamadığı merak konusu olmuştu. Yıldız futbolcunun Rusya maçında neden ilk 11'de çıkmadığı belli oldu. İşte detaylar...

Uluslar B Ligi 3. maçıdna ile Türkiye, Lev Yashin Stadı'nda karşı karşıya geldi. , geçtiğimiz çarşamba günü ile oynanan özel maçın 11'inden 7 değişiklik yaptı. Güneş, Almanya maçına ilk 11'de başlayan Nazım Sangare, , , Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç ve 'ın yerine Rusya karşısında Ozan Kabak, Zeki Çelik, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, , ve 'ı sahaya sürdü.

SON ANTRENMANDA SAKATLANDI

Ay-yıldızlılarda merak edilen konulardan biriyse 'nün neden ilk 11'de sahaya çıkmadığı oldu. Kaan Ayhan'ın sakatlığı nedeniyle milli takım kampından ayrılmasının ardından ilk 11'de başlaması beklenen yıldız futbolcunun, son antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle 11'in dışında kaldığı öğrenildi.

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