Son dakika: Çağlar Söyüncü Rusya maçına neden ilk 11'de başlamadı? Sebebi ortaya çıktı
UEFA Uluslar B Ligi 3. maçında Rusya deplasmanına konuk olan A Milli Futbol Takımı'mızda sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkan Kaan Ayhan'ın yerine Çağlar Söyüncü'nün neden oynamadığı merak konusu olmuştu. Yıldız futbolcunun Rusya maçında neden ilk 11'de çıkmadığı belli oldu. İşte detaylar...
UEFA Uluslar B Ligi 3. maçıdna Rusya ile Türkiye, Lev Yashin Stadı'nda karşı karşıya geldi. Teknik direktör Şenol Güneş, geçtiğimiz çarşamba günü Almanya ile oynanan özel maçın 11'inden 7 değişiklik yaptı. Güneş, Almanya maçına ilk 11'de başlayan Nazım Sangare, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç ve Enes Ünal'ın yerine Rusya karşısında Ozan Kabak, Zeki Çelik, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Burak Yılmaz'ı sahaya sürdü.
SON ANTRENMANDA SAKATLANDI
Ay-yıldızlılarda merak edilen konulardan biriyse Çağlar Söyüncü'nün neden ilk 11'de sahaya çıkmadığı oldu. Kaan Ayhan'ın sakatlığı nedeniyle milli takım kampından ayrılmasının ardından ilk 11'de başlaması beklenen yıldız futbolcunun, son antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle 11'in dışında kaldığı öğrenildi.
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