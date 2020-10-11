11 Ekim 2020, Pazar
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Erman Toroğlu: Rusya fazla bir şey oynamıyor ama biz hiçbir şey oynamıyoruz
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Rusya - Türkiye maçının ilk yarısının ardından değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Adamlar aman aman futbol oynamıyorlar. Düz futbolculardan kurulu. Bizimkiler onlarda daha düzler. Bu yüzden onlar bizden fazla pozisyona girdiler. Oyunu kıramıyoruz. Rusya istediği gibi futbol oynuyor. Oyuncular koşuyor da nereye koşuyor. Rusya Milli Takımı'nın aman aman bir top tekniği yok. Rusya fazla bir şey oynamıyor. Ama biz hiçbir şey oynamıyoruz." ifadelerini kullandı.
11.10.2020
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