Şenol Güneş: 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan maçın ardından basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli teknik adam, "Eksikliğimiz, kazanmamız gereken maçı berabere bitirmemiz. 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz." dedi.
Güneş, Moskova'da Rusya ile Türkiye arasında oynanan ve 1-1 sonuçlanan UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçının ardından müsabakanın oynandığı VTB Arena'dan basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Rusya karşısındaki maça kazanmak için çıktıklarını belirten Güneş, "Rakibin oyun anlayışını biliyorduk. Sıkı oynayan, agresif oynayan, takım oyunu oynayan bir takım. Baskıyı daha çok düşünüyordu. Bunlara hazırlıklı olmamıza rağmen ilk yarıda düşündüğümüz oyun sahaya yansımadı." diye konuştu.
Türkiye'nin ilk yarıda daha hızlı hücuma gitmesi gerekirken yavaş oynadığına işaret eden Güneş, "Merkeze attığımız toplarda da rakip top kazandı. İlk yarı hem hücumda hem de savunmada başarısızdık." dedi.
"Hücuma çıktığımızda etkili ataklarımız oldu"
İkinci yarı ise Türkiye'nin tam tersi bir görüntü çizdiğini anlatan Güneş, "İkinci yarı düşündüğümüz hemen hemen her şeyi yaptık. Savunmada rakibi kontrol ettik. İkili, kıran kırana pozisyonlar oldu ama başarılı olduk. Hücuma çıktığımızda da etkili ataklarımız oldu. Gol de bulduk, goller de bulabilirdik. Daha fazla pozisyon üreten, kazanmaya yakın takım bizdik. Ama kaybedilen 2 puan var. Deplasmanda Sırbistan maçında da bu maçta da kazanmamız gerekiyordu." şeklinde konuştu.
Güneş, Türkiye'nin oyuna ağırlığını koymayı başarabildiğini belirterek "Ama en büyük eksikliğimiz de kazanmamız gereken maçı, berabere bitiriyoruz. Kaybetmeye yakın olduğumuz maçımızı da hemen kaybedebiliyoruz. Onları da aştığımızda iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Olağanüstü çalıştılar. 1-0 geriden gelmelerine rağmen savaşarak maçı lehimize çevirmek için iyi işler yaptılar." değerlendirmesinde bulundu.
Rusya'nın üst üste üç maçı kendi sahasında oynama avantajına sahip olduğuna işaret eden Güneş, "Biz ise üç maçımızı da deplasmanda oynamak zorundayız. Bu sürenin kısalığını da hesaba katmak gerekiyor. Zaman zaman saha içinde oyunculara, hangisi sakatlanır ona göre değişiklik yapılabilir diye düşünüyoruz. Ama her şeye rağmen ikinci yarı güzel maç oldu bizim için. İki puan kaybettiğimiz için üzgünüz." ifadelerini kullandı.
"Her iki takım da kazanmak için çıktı"
Rus Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov ise maçın izleyicilerin hoşuna gittiğini belirterek "Her iki takım da maça kazanmak için çıktı ve doğal olarak berabere kaldı." dedi.
Maçın ikinci yarısında Türkiye'nin daha güçlü oynadığına dikkati çeken Çerçesov, "Türkiye, eylüldeki maçlara göre daha iyi oynadı. Çünkü Türkiye'de ve Türk oyuncuların oynadığı Avrupa ülkelerinde şampiyonluk maçları başladı. Almanya ile yaptıkları maç da tahminlerimi doğruladı. Türkler bireysel olarak güçlüydü ama şimdi takım olarak da güçlüler." ifadelerini kullandı.
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