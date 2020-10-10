Rusya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi
A Milli Takımımız zorlu bir sınava çıkacak. UEFA Uluslar Ligi maçında Rusya ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Müsabakada, Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug düdük çalacak. Maç öncesi futbolseverler müsabakanın yayın saati ve kanalını merakla araştırıyor. Peki, Rusya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup üçüncü maçında Rusya ile Türkiye karşılaşacak. Mücadele, Moskova'daki Lev Yeashin Stadı'nda oynanacak. A Milli Takımımız Rusya maçını kazanarak UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etmek istiyor. Peki, Rusya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
RUSYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
UEFA Uluslar Ligi 3. hafta karşılaşmasında A Milli Takımımız Rusya deplasmanına konuk olacak. Mücadele 11 Ekim Pazar günü TSİ 21.45'te oynanacak karşılaşma, TRT 1'den canlı izlenebilecek.
A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Rusya ve Sırbistan maçlarının aday kadrosu açıklandı.
Kaleciler; Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır.
Defans; Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım SAngare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım.
Orta saha; Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan ,Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Emre Kılınç.
Forvet; Ahmet Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama