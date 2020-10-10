10 Ekim 2020, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Rusya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

Rusya - Türkiye maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 10.10.2020

A zorlu bir sınava çıkacak. Uluslar Ligi maçında ile karşı karşıya gelecek. Müsabakada, Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug düdük çalacak. Maç öncesi futbolseverler müsabakanın yayın saati ve kanalını merakla araştırıyor. Peki, Rusya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup üçüncü maçında ile karşılaşacak. Mücadele, Moskova'daki Lev Yeashin Stadı'nda oynanacak. A Rusya maçını kazanarak UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etmek istiyor. Peki, Rusya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

RUSYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi 3. hafta karşılaşmasında A Milli Takımımız Rusya deplasmanına konuk olacak. Mücadele 11 Ekim Pazar günü TSİ 21.45'te oynanacak karşılaşma, TRT 1'den canlı izlenebilecek.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Rusya ve Sırbistan maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Kaleciler; , Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır.

Defans; Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım SAngare, Çağlar Söyüncü, , Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, .

Orta saha; , Efecan Karaca, Dorukhan Toköz, , İrfan Can, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, ,Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Emre Kılınç.

Forvet; Ahmet Kutucu, , , Kenan Karaman.

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