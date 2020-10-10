A Milli Takımımız zorlu bir sınava çıkacak. UEFA Uluslar Ligi maçında Rusya ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Müsabakada, Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug düdük çalacak. Maç öncesi futbolseverler müsabakanın yayın saati ve kanalını merakla araştırıyor. Peki, Rusya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup üçüncü maçında Rusya ile Türkiye karşılaşacak. Mücadele, Moskova'daki Lev Yeashin Stadı'nda oynanacak. A Milli Takımımız Rusya maçını kazanarak UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etmek istiyor. Peki, Rusya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

RUSYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi 3. hafta karşılaşmasında A Milli Takımımız Rusya deplasmanına konuk olacak. Mücadele 11 Ekim Pazar günü TSİ 21.45'te oynanacak karşılaşma, TRT 1'den canlı izlenebilecek.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Rusya ve Sırbistan maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Kaleciler; Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır.

Defans; Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım SAngare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım.

Orta saha; Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan ,Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Emre Kılınç.

Forvet; Ahmet Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman.

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