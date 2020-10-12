12 Ekim 2020, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

İşte Rusya - Türkiye maçının kaderini değiştiren iki pozisyon!

İşte kritik maçının kaderini değiştiren iki pozisyon!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 12.10.2020

Uluslar B Ligi 3. grup maçında Rusya'nın konuğu olan A Milli Futbol Takımı'mız, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Birçok pozisyondan faydalanamayan Ay-Yıldızlılar 1 puana razı olurken, ve Cengiz Ünder'in pozisyonları maçın kaderini değiştirdi. İşte o anlar...

A , Uluslar Ligi B Ligi 3. grup maçında Rusya ile karşılaştı. Rusya'nın başkenti Moskova'da oynanan mücadele, Miranchuk ve Kenan Karaman'ın golleriyle 1-1 sonuçlandı. Millilerimiz sahadan beraberlikle ayrılırken maçın kaderini değiştiren iki pozisyon ön plana çıktı.

Karşılaşmanın 75. dakikasında 'un kritik kurtarışı ve 78. dakikada Cengiz Ünder'in direkten dönen şutu maçın kaderini değiştirdi.

İşte 3. Grup'ta güncel puan durumu! Türkiye...

İşte o pozisyonlar:

MERT GÜNOK'UN KRİTİK KURTARIŞI



CENGİZ ÜNDER'İN DİREKTEN DÖNEN ŞUTU

*Görüntüler TRT'den alınmıştır.

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