12 Ekim 2020, Pazartesi
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İşte Rusya - Türkiye maçının kaderini değiştiren iki pozisyon!
UEFA Uluslar B Ligi 3. grup maçında Rusya'nın konuğu olan A Milli Futbol Takımı'mız, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Birçok pozisyondan faydalanamayan Ay-Yıldızlılar 1 puana razı olurken, Mert Günok ve Cengiz Ünder'in pozisyonları maçın kaderini değiştirdi. İşte o anlar...
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. grup maçında Rusya ile karşılaştı. Rusya'nın başkenti Moskova'da oynanan mücadele, Miranchuk ve Kenan Karaman'ın golleriyle 1-1 sonuçlandı. Millilerimiz sahadan beraberlikle ayrılırken maçın kaderini değiştiren iki pozisyon ön plana çıktı.
Karşılaşmanın 75. dakikasında Mert Günok'un kritik kurtarışı ve 78. dakikada Cengiz Ünder'in direkten dönen şutu maçın kaderini değiştirdi.
İşte o pozisyonlar:
MERT GÜNOK'UN KRİTİK KURTARIŞI
CENGİZ ÜNDER'İN DİREKTEN DÖNEN ŞUTU
*Görüntüler TRT'den alınmıştır.
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