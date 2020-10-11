Rusya 1-1 Türkiye | MAÇ SONUCU

UEFA Uluslar Ligi 3. Grup'ta A Milli Futbol Takımı'mız 3. hafta maçında Rusya'ya konuk oldu. Millilerimizin 2 topu direkten dönerken, mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrıldı ve grupta puanını 2'ye yükseltti.

UEFA Uluslar Ligi 3. Grup karşılaşmasında Rusya sahasında A Milli Futbol Takımı'mızla karşı karşıya geldi. Mücadele Rusya ve Türkiye'nin karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

Ev sahibinin golünü 28. dakikada Miranchuk atarken, millilerimizin golünü 62. dakikada Kenan Karaman kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 3. hafta sonunda Rusya 7 puanla liderliğini korurken, Türkiye ise 2 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada soldan kullanılan korner atışında Anton Miranchuk, ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada yükselen Artem Dzyuba'nın kafa vuruşunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

23. dakikada Mert'in vuruşu kısa düştü. Miranchuk'un pasında topla buluşan Dzyuba, Kuzyaev'i gördü. Bu futbolcunun ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Mert gole izin vermedi ve topu kornere gönderdi.

28. dakikada Rusya çok hızlı çıktı. Orta sahada topla buluşan Zobnin, ceza sahası önüne kadar gelip Dzyuba'yı gördü. Bu futbolcunun pasında Miranchuk gelişine sert vurup topu filelere gönderdi. 1-0

30. dakikada sol kanatta topla buluşan Umut Meraş'ın ceza sahasına yaptığı ortada yükselen Burak Yılmaz kafayı vurdu ancak kaleci Shunin topu kontrol etti.

35. dakikada Miranchuk'un pasında Dzyuba soldan bindiren Kuzyaev'i gördü. Bu futbolcunun çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

51. dakikada sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder ceza sahasına güzel bir orta yaptı. Bu noktada iyi yükselen Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top direğe çarpıp auta çıktı.

55. dakikada Cengiz'in pasında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu uzaktan çok sert vurdu. Kaleci Shunin uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

58. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pasında ceza sahasına giren Burak Yılmaz sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı.

62. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun uzak direğe gönderdiği ortada Merih Demiral kale sahasına çevirdi. Bu noktada bomboş durumdaki Kenan Karaman topu filelere göndermeyi başardı. 1-1

66. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası önüne gönderdiği pasta Cengiz Ünder önce düzeltti ardından şutunu attı, kaleci Shunin son anda topu kornere tokatladı.

75. dakikada Zhirkov'un soldan yaptığı ortada Bostovoy'un vuruşunda Mert gole izin vermedi. Dönen top Dzyuba'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda Mert yine kalesini gole kapattı.

78. dakikada orta sahada topu Kenan Karaman sağ kanattaki Cengiz'i gördü. Bu futbolcunun uzaktan vuruşunda kaleci Shunin'in müdahale ettiği top direğe çarpıp kornere çıktı.

86. dakikada orta sahadan kaptığı topla ceza sahasına giren Zeki Çelik, Burak Yılmaz'la ver kaç yapıp karşı karşıya kaldı ancak şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

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