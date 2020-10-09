09 Ekim 2020, Cuma

MİLLİ TAKIM

A Milli Futbol Takımı'nda Rusya maçı hazırlıkları

Milliler Rusya maçı hazırlıklarını sürdürdü
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.10.2020

A , Uluslar Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü ile oynayacağı maçın hazırlıklarının etabını tamamladı.

internet sitesinde yer alan açıklamaya göre milli takım, teknik direktör yönetiminde 4. Lig ekiplerinden SV Bergisch Gladbach 09'un maçlarını oynadığı BELKAW-Arena'da basına kapalı bir idman yaptı.

Isınma bölümünün ardından dar alanda pas çalışması ile süren antrenmanın son bölümünde ise futbolcular, maçının taktik hazırlıklarını gerçekleştirdi.

Ay-yıldızlı ekip, 10 Ekim Cumartesi günü TSİ 12.00'de Köln kentinden Rusya'nın başkenti 'ya gidecek.

Ferdi'de sürpriz gelişme! Frank de Boer ve Şenol Güneş... haberin devamı



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Ferdi'de sürpriz gelişme! Frank de Boer ve Şenol Güneş... Ferdi'de sürpriz gelişme! Frank de Boer ve Şenol Güneş...
Rusya-Türkiye maçının hakemi belli oldu! Rusya-Türkiye maçının hakemi belli oldu!
G.Saray ile Ümit Milliler yenişemedi G.Saray ile Ümit Milliler yenişemedi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör