A Milli Futbol Takımı'nda Rusya maçı hazırlıkları

Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, Hollanda U21 Milli Takımı'nın Cebelitarık'ı 5-0 yendiği mücadelede 1 gol atarak galibiyete katkıda bulundu. A Milli Takım için Hollanda ile Türkiye arasında henüz bir tercih yapmayan yıldız futbolcui Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Frank de Boer'un radarına girdi. İşte ayrıntılar..