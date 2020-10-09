09 Ekim 2020, Cuma
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A Milli Futbol Takımı'nda Rusya maçı hazırlıkları
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü Rusya ile oynayacağı maçın hazırlıklarının Almanya etabını tamamladı.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre milli takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Almanya 4. Lig ekiplerinden SV Bergisch Gladbach 09'un maçlarını oynadığı BELKAW-Arena'da basına kapalı bir idman yaptı.
Isınma bölümünün ardından dar alanda pas çalışması ile süren antrenmanın son bölümünde ise futbolcular, Rusya maçının taktik hazırlıklarını gerçekleştirdi.
Ay-yıldızlı ekip, 10 Ekim Cumartesi günü TSİ 12.00'de Köln kentinden Rusya'nın başkenti Moskova'ya gidecek.
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