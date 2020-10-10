Rusya Milli Takımı'nda corona şoku!
A Milli Takım ile karşı karşıya gelecek olan Rusya'da corona virüsü vakasına rastlandı. Kırmızı-beyazlılarda Mario Fernandes'in testi pozitif çıktı.
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 11 Ekim Pazar günü A Milli Futbol Takımımızı konuk edecek Rusya Milli Takımı'nda corona virüsü şoku yaşanıyor. Rusya Milli Takımı'nda cuma günü yapılan corona virüsü testlerinin ardından yıldız sağ bek Mario Fernandes'te pozitif bulguya rastlandı. Bireysel karantinaya alınan Fernandes, Türkyie maçının kadrosundan çıkarıldı.
RUSYA MİLLİ TAKIMI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ
Rusya Milli Takımı da Twitter üzerinden Mario Fernandes'in durumuyla ilgili açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Cuma günü, Rusya milli takım futbolcuları ve teknik ekibi, UEFA'nın maç öncesi Covid-19 testinden geçti. Mario Fernandes'in ise corona virüsü enfeksiyonuna kapıldığını gösteren sonuç elde edildi" denildi.
⚡ В пятницу члены сборной России прошли предматчевое тестирование на COVID-19, которое является обязательным требованием УЕФА. Получен результат, который может свидетельствовать о возможном инфицировании Марио Фернандеса коронавирусом. pic.twitter.com/syewGFdGzV— Сборная России (@TeamRussia) October 10, 2020
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