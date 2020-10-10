10 Ekim 2020, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Rusya Milli Takımı'nda corona şoku!

Rusya Milli Takımı'nda corona şoku!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 Giriş Tarihi: 10.10.2020

A ile karşı karşıya gelecek olan 'da corona virüsü vakasına rastlandı. Kırmızı-beyazlılarda Mario Fernandes'in testi pozitif çıktı.

Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 11 Ekim Pazar günü A Milli Futbol Takımımızı konuk edecek Milli Takımı'nda corona virüsü şoku yaşanıyor. Rusya Milli Takımı'nda cuma günü yapılan corona virüsü testlerinin ardından yıldız sağ bek Mario Fernandes'te pozitif bulguya rastlandı. Bireysel karantinaya alınan Fernandes, Türkyie maçının kadrosundan çıkarıldı.

RUSYA MİLLİ TAKIMI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Rusya Milli Takımı da Twitter üzerinden Mario Fernandes'in durumuyla ilgili açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Cuma günü, Rusya futbolcuları ve teknik ekibi, UEFA'nın maç öncesi Covid-19 testinden geçti. Mario Fernandes'in ise corona virüsü enfeksiyonuna kapıldığını gösteren sonuç elde edildi" denildi.

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