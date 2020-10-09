09 Ekim 2020, Cuma

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Ferdi Kadıoğlu'nda sürpriz gelişme! Frank de Boer ve Şenol Güneş...

Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, Hollanda U21 Milli Takımı'nın Cebelitarık'ı 5-0 yendiği mücadelede 1 gol atarak galibiyete katkıda bulundu. A Milli Takım için Hollanda ile Türkiye arasında henüz bir tercih yapmayan yıldız futbolcui Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Frank de Boer'un radarına girdi. İşte ayrıntılar..

Giriş Tarihi: 09.10.2020 20:12 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 20:14
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Ferdi Kadıoğlu'nda sürpriz gelişme! Frank de Boer ve Şenol Güneş...

Ronald Koeman'ın Barcelona'nın başına geçmesinin ardından Hollanda A Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Frank de Boer olmuştu.

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Ferdi Kadıoğlu'nda sürpriz gelişme! Frank de Boer ve Şenol Güneş...

Deneyimli teknik adam, Portakallar'ın başında ilk maçına geçtiğimiz günlerde Meksika karşısında çıktı. Amsterdam'daki hazırlık mücadelesinde alınan tek gollü yenilgi hayal kırıklığı yaşattı.

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Ferdi Kadıoğlu'nda sürpriz gelişme! Frank de Boer ve Şenol Güneş...

Milliyet'in haberine göre kendi takımını kurmak isteyen Frank de Boer, bu karşılaşmada elindeki oyuncu grubunu tanımaya çalıştı. Deneyimli hoca, bazı isimlerin performansından memnun kalırken, bazılarından ise memnun değil.

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Ferdi Kadıoğlu'nda sürpriz gelişme! Frank de Boer ve Şenol Güneş...

Hollandalı teknik direktörün, genç milli futbolcuları önümüzdeki süreçte A takıma alarak takviyeler yapması bekleniyor. Bu yüzden genç milli takımların karşılaşmalarını da dikkatli bir şekilde izliyor.

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Ferdi Kadıoğlu'nda sürpriz gelişme! Frank de Boer ve Şenol Güneş...

De Boer, Hollanda U21 Milli Takımı'nın Cebelitarık'ı farklı mağlup ettiği mücadeleyi takip etti.

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