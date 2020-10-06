06 Ekim 2020, Salı

MİLLİ TAKIM

A Milli Futbol Takımı Almanya maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Takım Almanya maçına hazır
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Giriş Tarihi: 06.10.2020

A Milli Futbol Takımımız, ile Köln'de yapacağı özel maçın hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı 'nda tamamladı.

Uluslar Ligi'nde ve ile karşılaşacak olan A , bu maçlar öncesinde ile yarın oynayacağı son hazırlık maçı için 'nda çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanı, () Başkanı , TFF Birinci Başkan Vekili ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip etti.

Almanya-Türkiye maçının hakemi belli oldu! haberin devamı



Kaynak: DHA
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