06 Ekim 2020, Salı
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Almanya - Türkiye maçına 300 taraftar alınacak
Almanya Futbol Federasyonu, Almanya ile Türkiye arasında oynanacak özel maça corona virüsü tedbirleri kapsamında 300 taraftarın alınacağını açıkladı.
DFB'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Köln'de Almanya Milli Takımı ile Türkiye A Milli Takımı arasında oynanacak özel maç için planlanan 9 bin 200 ücretsiz biletli taraftardan sadece 300'ü tribünde yer alabilecek" ifadeleri kullanıldı.
Resmi internet sitesinde 9 bin 200 taraftara ücretsiz bilet sunabilmek için maça gelmek isteyen taraftarlardan isim, doğum tarihi ve mail adresi isteyen DFB, iptal kararından sonra da bilet alanlara mail yoluyla iptal yanıtlarını ulaştırdı.
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