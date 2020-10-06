06 Ekim 2020, Salı

MİLLİ TAKIM

Almanya - Türkiye maçına 300 taraftar alınacak

Almanya - Türkiye maçına 300 taraftar alınacak
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 06.10.2020

Federasyonu, Almanya ile arasında oynanacak özel maça corona virüsü tedbirleri kapsamında 300 taraftarın alınacağını açıkladı.

DFB'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Köln'de ile A Milli Takımı arasında oynanacak özel maç için planlanan 9 bin 200 ücretsiz biletli taraftardan sadece 300'ü tribünde yer alabilecek" ifadeleri kullanıldı.

Resmi internet sitesinde 9 bin 200 taraftara ücretsiz bilet sunabilmek için maça gelmek isteyen taraftarlardan isim, doğum tarihi ve mail adresi isteyen DFB, iptal kararından sonra da bilet alanlara mail yoluyla iptal yanıtlarını ulaştırdı.

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