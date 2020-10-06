06 Ekim 2020, Salı

MİLLİ TAKIM

Almanya-Türkiye maçını Benoit Bastien yönetecek

Almanya-Türkiye maçının hakemi belli oldu!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 Giriş Tarihi: 06.10.2020

A 'nın ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien'in yöneteceği açıklandı.

A 'nın ile oynayacağı özel maçı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek.

'dan yapılan açıklamaya göre, Köln Stadı'nda yarın TSİ 21.45'te oynanacak mücadelede Bastien'in yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Benoit Millot olacak.

A Milli takım'ımız Almanya'da

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