A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Türkiye’nin B Ligi’nde yer aldığı ve 3. torbadan gireceği Uluslar Ligi kura çekimi Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da gerçekleştirildi. İlk maçlar ise 3-5 Eylül’de oynanacak. A Milli Futbol Takımı'mız, B Ligi 3. grupta Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile eşleşti.

UEFA'nın ikinci kez düzenlediği Uluslar Ligi'nde, kura çekimi 20.00'de Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da gerçekleştirildi. B Ligi'nde yer alan Türkiye, kuraya 3. torbadan girerek Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile eşleşti. 55 federasyonun yer aldığı kurada ülkeler, 2018-2019 sezonunda UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puanlara dayanarak dört ayrı lige dağıtıldı. 16'şar takımdan oluşan A, B ve C Ligleri için 4'erli dört, 7 takımdan oluşan D Ligi için ise 4 ve 3 takımlı iki torbaya ayrıldı.

A LİGİ

1. GRUP: Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Hollanda.

2. GRUP: İzlanda, Danimarka, Belçika, İngiltere.

3. GRUP: Hırvatistan, İsveç, Fransa, Portekiz.

4. GRUP: Almanya, Ukrayna, İspanya, İsviçre.

B LİGİ

1. GRUP: Romanya, K. İrlanda, Norveç, Avusturya.

2. GRUP: İsrail, Slovakya, İskoçya, Çekya.

3. GRUP: Macaristan, TÜRKİYE, Sırbistan, Rusya.

4. GRUP: Bulgaristan, İrlanda, Finlandiya, Galler

C LİGİ

1. GRUP: Azerbaycan, Lüksemburg, Güney Kıbrıs, Karadağ

2. GRUP: Ermenistan, Estonya, Kuzey Makedonya, Gürcistan

3. GRUP: Moldova, Slovenya, Kosova, Yunanistan

4. GRUP: Kazakistan, Litvanya, Belarus, Arnavutluk

D LİGİ

1. GRUP: Malta, Andorra, Litvanya, Faroe Adaları

2. GRUP: San Marino, Lihtenştayn, Cebelitarık

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