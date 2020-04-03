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MİLLİ TAKIM

Şenol Güneş'ten milli duruş!

Şenol Güneş'ten milli duruş!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 Giriş Tarihi: 03.04.2020

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ülkemizde de Başkan 'ın 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na spor camiasından destek giderek artıyor. Son olarak A Milli Takım Teknik Direktörü , “İnsanlar can derdine düşmüşken malın mülkün hesabı olmaz” diyerek büyük bir bağış yaptı.

'ın başlattığı "Millî Dayanışma Kampanyası" giderek büyüyor. 'nun, corona virüsü ile mücadele kapsamında başlatılan bağış kampanyasına 1 milyon 923 bin lira bağışlamasının ardından A Millî Takım Teknik Direktörü de kampanyaya bir milyon lira katkı sağladı. Diğer yandan Başkan Yardımcısı da 5 milyon 61 TL bağış ile kampanyaya destek olacağını söyledi.

KEŞKE DUYULMASAYDI
Türkiye'nin en önde gelen futbol adamlarından birisi olan Şenol Güneş, yaptığı bağışla ilgili sosyal medyada konuşulanlardan rahatsız olduğunu söylerken "İnsanlar can derdine düşmüşken malın, mülkün hesabı mı olur? Benim nereye ne verdiğim veya vermediğim kimi ilgilendirir? Elbette herkes böyle bir günde üstüne düşeni yapacak. Bizim kültürümüzde 'Sağ elin verdiğini sol elin bilmemesi' vardır. Açıkçası bunun ortaya çıkmasına üzüldüm" ifadelerini kullandı.

KAMPANYAYA BÜYÜK BAĞIŞ YAPAN KULÜP VE FUTBOLCULAR:

TFF: 1.923.000 TL
Şenol Güneş: 1.000.000 TL
F.Bahçeli futbolcular : 5.000.000 TL
Galatasaray: 500.000 TL
Beşiktaş: 1.903.000 TL
Alanyaspor: 500.000 TL
Antalyaspor: 500.000 TL
Başakşehir: 2.014.000 TL
Konyaspor: 701.922 TL
Göztepe: 1.000.000 TL
Rizespor: 1.304.700 TL
Kayserispor: 196.600 TL
Denizlispor: 120.000 TL
Ertuğrul Doğan: 5.061.000 TL
Abdülkadir Ömür: 215.000 TL
Nesine: 1.500.000 TL

Süper Lig ekiplerinden Milli Dayanışma Kampanyasına destek SÜPER LİG EKİPLERİNDEN 'MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA DESTEK

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