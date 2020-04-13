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MİLLİ TAKIM

Umut Meraş'tan sağlık çalışanlarına jest! Alkışlanacak hareket...

Umut Meraş'tan sağlık çalışanlarına jest!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 Giriş Tarihi: 13.04.2020

A Milli Takımımız'ın yıldız futbolcusu 'tan salgını sürecinde desteğe en ihtiyaç duyan kişilerden olan sağlık çalışanlarına özel bir jest geldi. Fransa'nın takımında forma giyen Umut Meraş, sağlık çalışanlarına pizza gönderdi.

Fransa Lig 2 takımlarından 'de forma giyen 'tan sağlık çalışanlarına jest geldi. Doktorlara pizza gönderen milli futbolcunun bu hareketi sosyal medyada yankı uyandırdı. A Milli Futbol Takımımız'ın başarılı futbolcusu Umut Meraş, Çapa Tıp Fakültesi'nde 'pandemi' bölümünde görev yapan doktorlarla sağlık çalışanlarına pizza göndererek jest yaptı.

A MİLLİ TAKIM FORMASI HEDİYE ETTİ

Umut Meraş, ayrıca sağlık çalışanlarına forması da hediye etti.

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