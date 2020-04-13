13 Nisan 2020, Pazartesi
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Umut Meraş'tan sağlık çalışanlarına jest! Alkışlanacak hareket...
A Milli Takımımız'ın yıldız futbolcusu Umut Meraş'tan corona virüsü salgını sürecinde desteğe en ihtiyaç duyan kişilerden olan sağlık çalışanlarına özel bir jest geldi. Fransa'nın Le Havre takımında forma giyen Umut Meraş, sağlık çalışanlarına pizza gönderdi.
Fransa Lig 2 takımlarından Le Havre'de forma giyen Umut Meraş'tan sağlık çalışanlarına jest geldi. Doktorlara pizza gönderen milli futbolcunun bu hareketi sosyal medyada yankı uyandırdı. A Milli Futbol Takımımız'ın başarılı futbolcusu Umut Meraş, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde 'pandemi' bölümünde görev yapan doktorlarla sağlık çalışanlarına pizza göndererek jest yaptı.
A MİLLİ TAKIM FORMASI HEDİYE ETTİ
Umut Meraş, ayrıca sağlık çalışanlarına milli takım forması da hediye etti.
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