10 Nisan 2020, Cuma

MİLLİ TAKIM

Milli futbolcumuz Yunus Mallı'nın karantinada olduğu açıklandı

Milli futbolcumuz karantinaya alındı! Corona virüsü...
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 Giriş Tarihi: 09.04.2020

Son dakika haberine göre, () takımlarından 'de forma giyen milli futbolcu 'nın, evinde karantinada bulunduğu bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlerde, Teknik Direktörü Urs Fischer'in, 28 yaşındaki oyuncunun karantinada olduğunu ve antrenmanlara katılamadığını açıkladığı belirtildi.

Fischer'in, 'ya yeni tip (Covid-19) teşhisi konulup konulmadığı veya oyuncunun virüs tespit edilen bir kişiyle temasta olup olmadığına ilişkin ayrıntı vermediği ifade edildi.

Öte yandan, video konferans yoluyla bazı gazetecilere açıklama yapan Fischer'in, ilk önce konunun bilindiğini sandığı, ancak öyle olmadığını öğrenince basın mensuplarından bunu kendilerine saklamalarını istediği de kaydedildi.

GELECEK HAFTA ANTRENMANLARA BAŞLAYACAK

() takımlarından Union Berlin'de forma giyen ve evinde karantinada olduğu açıklanan milli futbolcu Yunus Mallı'nın gelecek hafta antrenmanlara katılmasının beklendiği bildirildi.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, takımın pazartesi gününden itibaren küçük gruplarla kendi tesislerinde antrenmanlara başladığı belirtildi.

Bir aile üyesinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinada bulunan Yunus Mallı'nın antrenmanlara katılamadığının ifade edildiği açıklamada, milli futbolcunun muhtemelen gelecek hafta idmanlarda yer alacağı kaydedildi.

Maçlar bu kurallarla oynanacak! Almanya'da... haberin devamı

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