Milli futbolcumuz Yunus Mallı'nın karantinada olduğu açıklandı

Alman basınında yer alan haberlerde, Union Berlin Teknik Direktörü Urs Fischer'in, 28 yaşındaki oyuncunun karantinada olduğunu ve antrenmanlara katılamadığını açıkladığı belirtildi.

Fischer'in, Yunus Mallı'ya yeni tip corona virüsü (Covid-19) teşhisi konulup konulmadığı veya oyuncunun virüs tespit edilen bir kişiyle temasta olup olmadığına ilişkin ayrıntı vermediği ifade edildi.

Öte yandan, video konferans yoluyla bazı gazetecilere açıklama yapan Fischer'in, ilk önce konunun bilindiğini sandığı, ancak öyle olmadığını öğrenince basın mensuplarından bunu kendilerine saklamalarını istediği de kaydedildi.

GELECEK HAFTA ANTRENMANLARA BAŞLAYACAK

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Union Berlin'de forma giyen ve evinde karantinada olduğu açıklanan milli futbolcu Yunus Mallı'nın gelecek hafta antrenmanlara katılmasının beklendiği bildirildi.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, takımın pazartesi gününden itibaren küçük gruplarla kendi tesislerinde antrenmanlara başladığı belirtildi.

Bir aile üyesinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinada bulunan Yunus Mallı'nın antrenmanlara katılamadığının ifade edildiği açıklamada, milli futbolcunun muhtemelen gelecek hafta idmanlarda yer alacağı kaydedildi.

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