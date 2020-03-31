31 Mart 2020, Salı

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Süper Lig ekiplerinden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na' destek

Başkan Erdoğan'ın corona virüsle mücadele kapsamında 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na spor camiasından da destek hızla büyüyor. Süper Lig kulüpleri "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek destek oldukları Milli Dayanışma Kampanyası'na yaptıkları bağışları duyurdular. İşte spor camiasından yapılan bağışlar...

Giriş Tarihi: 31.03.2020 18:41 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 19:04
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Süper Lig ekiplerinden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na' destek

Başkan Erdoğan, dün akşam yaptığı konuşmasında "Milli dayanışma kampanyası başlatıyoruz ve ben 7 aylık maaşımı bağışlıyorum." demişti.

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Süper Lig ekiplerinden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na' destek

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlatılan kampanya için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yardım hesabı açıldı ve süper lig ekipleri de desteklerini esirgemedi.

İşte bağış yapan kulüpler...

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Süper Lig ekiplerinden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na' destek

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin TL'lik katkıda bulunacaklarını açıkladı.

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Süper Lig ekiplerinden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na' destek

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, corona virüsü salgını nedeniyle başlatılan dayanışma kampanyasına 2 milyon 14 bin TL bağışladıklarını açıkladı.

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Süper Lig ekiplerinden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na' destek

ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına 195.300 TL destek oldu.

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