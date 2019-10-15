15 Ekim 2019, Salı

MİLLİ TAKIM

UEFA'dan şok karar! Fransa - Türkiye maçına soruşturma açıldı

UEFA'dan şok karar! Fransa - Türkiye maçına soruşturma açıldı
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 Giriş Tarihi: 15.10.2019

, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine -Arnavutluk ve Fransa-Türkiye maçlarında A Milli Takım'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı.

, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Fransa- maçında A Milli Takım'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı.

Kararın Türkiye Futbol Federasyonu'na iletildiği ve konuyla ilgili savunma istendiği ifade edildi.

Milli Takımımız, Fransa mücadelesinde Kaan Ayhan'ın 81. dakikada attığı golün ardından Türk taraftarların bulunduğu bölgeye giderek asker selamı vermiş; 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerimize bu şekilde destek vermişti.

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