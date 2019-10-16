17 Ekim 2019, Perşembe

MİLLİ TAKIM

'Gurur duyduk'

'Gurur duyduk'
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 17.10.2019

A Milli Takım'ın Fransa'dan İstanbul'a dönüş yolculuğunda kaptan pilotu sürpriz bir anons gerçekleştirdi. Pilot Muhammet Genç, milli takım teknik heyet ve futbolcularını "Hoş geldiniz" diyerek selamladı. Ardından pilot Genç, "Kore'den dünya üçüncüsü olarak dönerken 'Önemli olan neye sahip olduğunuz değil, kiminle paylaştığınızdır' demişti.

A Milli Takım'ın Fransa'dan İstanbul'a dönüş yolculuğunda kaptan pilotu sürpriz bir anons gerçekleştirdi. Pilot Muhammet Genç, milli takım teknik heyet ve futbolcularını "Hoş geldiniz" diyerek selamladı. Ardından pilot Genç, "Kore'den dünya üçüncüsü olarak dönerken 'Önemli olan neye sahip olduğunuz değil, kiminle paylaştığınızdır' demişti. Sizlerin başarılarını tüm paylaşıyor. Uçuş ekibi olarak milletimiz adına güzel mücadeleniz ve aldığınız 1 puan için sizleri tebrik eder, başarılarınızın devamı dilerim" diyerek alkış aldı.

MERİH VE MERT 11'DE
UEFA, haftanın 11'ini açıklarken ile Merih Demiral kendine yer buldu. Liste şöyle: Mert, Semenov (Rus), Merih, Baldvinsson (Faroe), Mc- Ginn (İskoçya), Cherysev (Rus), Malinovski (Ukr), Zahavi (İsrail), Lukaku (Belçika), Kane (İng), Levandowski (Polonya).

PARİS'TE IRKÇI ÇOK
Eski PSG'li Daniel Alves, Paris'te çok ırkçı insan olduğunu söyledi. Yıldız futbolcu, "Paris stresli bir şehir. Gezmeye gidilir ama yaşanmaz. Çok ırkçı insan var. Bana yapmadılar çünkü cevabı sert olurdu. Ama başkalarına yaptıklarını gördüm" ifadelerini kullandı.

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