15 Ekim 2019, Salı

MİLLİ TAKIM

İşte iki yüzlü Avrupa! Griezmann da asker selamı vermişti

İşte iki yüzlü Avrupa! Griezmann da asker selamı vermişti
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 15.10.2019

A Milli Takımımız, dün akşam Stade de France'te son dünya şampiyonu Fransa'yla berabere kaldı ve 19 puana yükselerek liderlik koltuğundaki yerini korudu. Ay-Yıldızlılarımızın, bu başarasını hazmedemeyenler ise ne yapacaklarını şaşırdı.

ASKER SELAMI NEDENİYLE UEFA'YA ŞİKAYET ETMEYE KALKTILAR
Yenilgiyi hazmedemeyenlerin başında ise Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu geliyor. Maracineanu, Twitter'dan yaptığı açıklamada Millilerimizin, golden sonra verdiği asker selamı nedeniyle UEFA'yı ülkemize yaptırımda bulunmaya çağırdı. Fransız Bakan, asker selamının sporun ruhuna aykırı olduğunu belirterek, "UEFA'dan yaptırım talep ediyorum" dedi.

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GRİEZMANN DA ASKER SELAMI VERMİŞTİ
Asker selamı veren futbolcularımızdan rahatsız olan, hatta gol sevincimizi yayınlamayan Fransızlar, Griezmann'ın yaptığı hareketi ise görmezden geldi. Fransa'nın dünyaca ünlü futbolcusu Griezmann, 2018 Dünya Kupası seremonisinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a asker selamı vermiş fakat bu hareketi Avrupa basını yadırgamamıştı!

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