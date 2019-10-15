İşte iki yüzlü Avrupa! Griezmann da asker selamı vermişti

A Milli Takımımız, dün akşam Stade de France'te son dünya şampiyonu Fransa'yla berabere kaldı ve 19 puana yükselerek liderlik koltuğundaki yerini korudu. Ay-Yıldızlılarımızın, bu başarasını hazmedemeyenler ise ne yapacaklarını şaşırdı.

ASKER SELAMI NEDENİYLE UEFA'YA ŞİKAYET ETMEYE KALKTILAR

Yenilgiyi hazmedemeyenlerin başında ise Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu geliyor. Maracineanu, Twitter'dan yaptığı açıklamada Millilerimizin, golden sonra verdiği asker selamı nedeniyle UEFA'yı ülkemize yaptırımda bulunmaya çağırdı. Fransız Bakan, asker selamının sporun ruhuna aykırı olduğunu belirterek, "UEFA'dan yaptırım talep ediyorum" dedi.







GRİEZMANN DA ASKER SELAMI VERMİŞTİ

Asker selamı veren futbolcularımızdan rahatsız olan, hatta gol sevincimizi yayınlamayan Fransızlar, Griezmann'ın yaptığı hareketi ise görmezden geldi. Fransa'nın dünyaca ünlü futbolcusu Griezmann, 2018 Dünya Kupası seremonisinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a asker selamı vermiş fakat bu hareketi Avrupa basını yadırgamamıştı!



