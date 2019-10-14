14 Ekim 2019, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Fransa Türkiye maçı ne zaman saat kaçta?

Türkiye'nin 11'i belli oldu...
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 14.10.2019

A EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde grubun en zor deplasmanına çıkıyor. Ay yıldızlılar Fransa karşısında puan ya da puanlar alarak H grubunda liderliğini sürdürmek ve avantajını korumak istiyor. İşte ilk 11'ler...

Fransa maçı için nefesler tutuldu… A H grubunda çok kritik bir deplasmanda puan arıyor. Arnavutluk'u 'de 1-0 mağlup ederek 18 puanla liderliğini sürdüren milliler zorlu Fransa deplasmanında da mutlu ayrılarak avantajını korumak peşinde. Kendi sahamızda ilk maçta 2-0 mağlup ettiğimiz Fransa'yı deplasmanda da mağlup edebilirsek çok büyük bir avantaj yakalayacağız.

FRANSA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fransa-Türkiye maçı 14 Ekim Pazartesi akşamı oynanacak. Saat 21:45'te başlayacak mücadele 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

11'LER

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Mahmut, Ozan, Okay, Kenan, İrfan Can, Burak

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