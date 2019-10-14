15 Ekim 2019, Salı

MİLLİ TAKIM

Milli Takım'da sakatlık şoku!

Milli Takım'da sakatlık şoku!
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 Giriş Tarihi: 14.10.2019

'nde mücadelesinde A  'ya konuk oldu. Ay-Yıldızlılar'da mücadelenin 51. dakikasında şok bir sakatlık yaşandı.

'nde mücadele eden A , H Grubu'ndaki 8. maçında 'ya konuk oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Fransız temsilcisi Lille'de forma giyen 22 yaşındaki savunma oyuncumuz Zeki Çelik girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

51. dakikada sakatlanan Zeki Çelik bir anda kendini yere bıraktı. Yapılan kontrollerin ardından oyuna devam edemeyeceğini bildirilen Zeki yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.

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