Asker olmaya hazırız!

Önündeki engelleri tek tek aşan A Milli Takım, Fransa maçına kilitlendi. Kalan 3 karşılaşmada büyük avantaja sahip olan ay-yıldızlılar, H Grubu’nu son dünya şampiyonunun üstünde lider tamamlayabilir

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 7. maçında Arnavutluk'u 90'da Cenk Tosun'un kafasıyla yıkan A Milli Takımı'mızda moraller yüksek. 3 puana ulaşarak liderliğini koruyan ay-yıldızlılar, kalan 3 maç öncesi büyük avantaj yakaladı. Gruplarda ilk iki sırada yer alan takımların direkt katıldığı turnuvada üçüncü İzlanda'nın 6 puan önünde bulunan 'Çılgın Türkler' arka arkaya yapılacak Fransa ve İzlanda maçlarında 2 beraberlik aldığı takdirde gruptan çıkacak.

MİLLİ TAKIM RUHU

Lucescu dönemindeki maçlarda tribünler boştu, takım ruhu yoktu. Teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş'in oturmasından sonra ise özlenen milli hava yakalandı. Gruba Arnavutluk ve Moldova galibiyetleriyle başlayan ay-yıldızlılar, Fransa'yı devirerek müthiş ivme yakaladı. İzlanda'ya deplasmanda takılsa da; Andorra, Moldova ve Arnavutluk'u yıkarak puanını 18'e yükseltti. Fransa deplasmanında Avrupa kapılarını ardına kadar açabiliriz.

MEHMETÇİK'E ARMAĞAN

Türk Milli Takımı'nda Arnavutluk galibiyeti, TSK'ya armağan edildi. Maç sonu tüm takım asker selamı verdi. Futbolcularımız 3 puanı, Barış Pınarı Harekatı'nı yapan Mehmetçikler'e hediye etti. Futbolcular, maç sonu şöyle konuştu: Cenk Tosun: "Her zaman askerimizin yanındayız." Deniz Türüç: "Bizim için futboldan daha önemli şeyler var." Burak Yılmaz: "Hiçbir şey şehitlerimizin acısını dindiremez." Emre Belözoğlu: "Bizim esas kahramanlarımız sınırda."

BİZ DE ASKER OLMAYA HAZIRIZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Takım'ın hocası Şenol Güneş ve oyuncularını kutladı. Telefon görüşmesinde Başkan Erdoğan "Suriye'de sınır ötesi operasyon yaptığımız bir dönemde bizlere sağlamış olduğunuz bu başarıdan dolayı tebrik ediyorum. İnanıyorum ki bu başarınız Fransa maçıyla da çok daha farklı düzeyde devam edecektir. Oradan gelecek netice bizler için her yönüyle adeta bonus olacaktır" dedi. Güneş de "Tüm futbolcularımız askerlerimizin, milletimizi yanında. Birinin gözyaşı bizim gözyaşımız. Bunları bize yapanların yanlarına kâr kalmayacak. Biz de asker olmaya hazırız" cevabını verdi.