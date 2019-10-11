12 Ekim 2019, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Kadıköy’de bin 796 gün sonra milli heyecan

Kadıköy’de bin 796 gün sonra milli heyecan
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 11.10.2019

A , bin 796 gün sonra Arnavutluk maçıyla birlikte 'nda sahaya çıktı. 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Ülker Stadyumu’nda Arnavutluk ile karşı karşıya geldi. Milliler, bin 796 gün sonra ’de bir karşılaşamaya çıktı.

Ay-yıldızlılar, 'deki ilk maçını 10 Kasım 1993 tarihinde Norveç ile oynadı ve sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Milliler, bu statta Arnavutluk müsabakası ile birlikte çıktığı 17. maçında 9. galibiyeti aldı. Milli takım geride kalan karşılaşmalarda 5 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Milli maçta ilginç detay! Aziz Yıldırım... Milli maçta ilginç detay! Aziz Yıldırım...
Şenol Güneş’ten 4 değişiklik Şenol Güneş’ten 4 değişiklik
Şehit aileleri milli maçta Şehit aileleri milli maçta
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör