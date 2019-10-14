15 Ekim 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Merih Demiral'dan Fransa maçına damga vuran hareket!

Euro 2020 Elemeleri'nde A Milli Takımımız Fransa ile deplasmanda karşılaştı. Mücadelenin 76. dakikasında 1-0 geriye düşen Milliler, pes etmeyerek 81. dakikada durumu 1-1'e getirdi. Fransa'ya lider olarak gelen Ay-Yıldızlılar lider olarak döndü ve maç sonu taraftarlarımızın bulunduğu tribünlere giderek bu sevinci yaşadı. Merih Demiral'ın o hareketi ise maça damga vurdu. İşte Fransa-Türkiye maçından kareler...

Giriş Tarihi: 14.10.2019 23:59 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 00:05
  • 1
  • 104
Merih Demiral'dan Fransa maçına damga vuran hareket!

A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 elemeleri kapsamı ilk maçta 2-0 mağlup ettiği Fransa ile bu kez deplasmanda karşı karşıya geldi.

  • 2
  • 104
Merih Demiral'dan Fransa maçına damga vuran hareket!

Milliler 1-0 geriye düşmesine rağmen 81. dakikada bulduğu golle durumu 1-1'e getirerek mücadeleden beraberlikle ayrılmayı bildi.

  • 3
  • 104
Merih Demiral'dan Fransa maçına damga vuran hareket!

Ay-Yıldızlılar'ın golünü Kaan Ayhan kaydetti.

  • 4
  • 104
Merih Demiral'dan Fransa maçına damga vuran hareket!

90 dakikanın bitiş düdüğünün ardından A Milliler Türk taraftarların bulunduğu tribünlere giderek bu mutluluğu onlarla paylaştı.

  • 5
  • 104
Merih Demiral'dan Fransa maçına damga vuran hareket!

A Milli Takım'ın Fransa ile oynadığı maçın ikinci yarısında son dönemin parlayan isimlerinden biri olan Merih Demiral'ın hareketi damga vurdu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör