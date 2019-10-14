15 Ekim 2019, Salı
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Merih Demiral'dan Fransa maçına damga vuran hareket!
Euro 2020 Elemeleri'nde A Milli Takımımız Fransa ile deplasmanda karşılaştı. Mücadelenin 76. dakikasında 1-0 geriye düşen Milliler, pes etmeyerek 81. dakikada durumu 1-1'e getirdi. Fransa'ya lider olarak gelen Ay-Yıldızlılar lider olarak döndü ve maç sonu taraftarlarımızın bulunduğu tribünlere giderek bu sevinci yaşadı. Merih Demiral'ın o hareketi ise maça damga vurdu. İşte Fransa-Türkiye maçından kareler...
Giriş Tarihi: 14.10.2019 23:59 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 00:05
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