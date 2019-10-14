14 Ekim 2019, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Fortuna Düsseldorf'tan skandal açıklama! Kaan Ayhan ve Kenan Karaman...

Almanya'dan bir skandal daha! Bu kez...
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 14.10.2019

A 'mızın EURO 2020 Elemeleri'nde Arnavutluk'a attığı gol sonrası verdiği asker selamının yankıları sürüyor. 'da oynayan futbolcularımızın üst üste maruz kaldığı ırkçı tepkilere bir yenisi de ve 'ın forma giydiği kulübü tarafından eklendi.

UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde A , sahasında Arnavutluk'u 'un golüyle 1-0 mağlup etmişti. Golün hemen ardından milli futbolcularımız Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklere destek amacıyla Asker Selamı vermişti.

Golün ardından yaşanan bu anın fotoğrafı kısa sürede büyük bir beğeni toplarken, gibi birkaç ülkede ırkçı tepkilere maruz kalmaya devam ediyor.

Son olarak fotoğrafı paylaşan, St. Pauli'de forma giyen Enver Cenk Şahin'in kadrodışı bırakılmasının ardından ve 'ın forma giydiği 'tan skandal bir açıklama geldi.

.Milli oyuncuları telefonla aradıklarını belirten kulüp, maçının ardından oyuncularla birebir görüşme gerçekleştireceklerini açıkladı.

İşte o skandal açıklama:

Takım başkanımız iki oyuncuyla da bir konuşma yaptı ve takımın görüşünü bildirdi. Kaan Ayhan ve Kenan Karaman, bu selamın askerle ve ilişkili kişilere karşı bir dayanışmayı işaret ettiğini ve memleketlerine sağlık bir şekilde geri dönmelerine destek amaçlı olduğunun garantisini verdiler.

Her iki oyuncuyla da milli maçların ardından kişisel olarak da görüşmeler gerçekleştirilecek ve bu konu kapatılacak.

Kaan ve Kenan'ı uzun süredir tanıyoruz, siyasi bir açıklama yapmaktan başka bir seçeneklerini olmadığına ikna olduk. İkisi de takımımızın yaşadığı değerlere bağlılar.

Fortuna Düsseldorf kulübü kendi değerlerine uymayan her türlü sözde politik hareketlerden uzak durur, dünya bakışıyla politik, demokratik ve milliyetçi bakış açısından uzak hareket eder.

Kulübümüz ırkçı, anayasal ve yabancı düşmanlığı isteklerinin yanı sıra ayrımcı ve insanlık dışı davranışlara aktif olarak karşı çıkıyor...

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