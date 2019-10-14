14 Ekim 2019, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Takımı yalnız bırakmam

Takımı yalnız bırakmam
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 14.10.2019

A Milli Takım'ın tecrübeli kaptanı , sakatlığı nedeniyle maçında forma giyemeyecek olsa da takımı yalnız bırakmayacak.

Arnavutluk maçında sol kaburgasında kırık oluşan ve 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen , 'ya gitti. 'in, "Sakatlığın ciddi. 'da kal" teklifini geri çeviren 39 yaşındaki kaptan, "Arkadaşların bana ihtiyacı var. İzniniz olursa onlarla birlikte olayım" dediği hocanın da bu teklifi kabul ettiği öğrenildi.
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