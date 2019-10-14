14 Ekim 2019, Pazartesi
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Takımı yalnız bırakmam
Giriş Tarihi: 14.10.2019
A Milli Takım'ın tecrübeli kaptanı Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle Fransa maçında forma giyemeyecek olsa da takımı yalnız bırakmayacak.
Arnavutluk maçında sol kaburgasında kırık oluşan ve 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Emre Belözoğlu, milli takımla Fransa'ya gitti. Şenol Güneş'in, "Sakatlığın ciddi. İstanbul'da kal" teklifini geri çeviren 39 yaşındaki kaptan, "Arkadaşların bana ihtiyacı var. İzniniz olursa onlarla birlikte olayım" dediği hocanın da bu teklifi kabul ettiği öğrenildi.
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