14 Ekim 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Roma'dan flaş Cengiz Ünder kararı! Asker selamı sonrası...

Serie A ekiplerinden Roma forması giyen ve başarılı bir grafik sergileyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in Barış Pınarı Harekatı için yaptığı destek paylaşımı İtalyanları rahatsız etmişti. Roma Kulübü, İtalya basınında geniş yankı bulan bu olay sonrası sözleşmesinin feshi istenen yıldız oyuncu için kararını verdi.

Giriş Tarihi: 14.10.2019 16:34
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Roma'dan flaş Cengiz Ünder kararı! Asker selamı sonrası...

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder sosyal medya hesabından asker selamı verdiği bir fotoğrafı paylaşmıştı.

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Roma'dan flaş Cengiz Ünder kararı! Asker selamı sonrası...

Başarılı oyuncunun bu paylaşımı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na desteği ifade ediyordu.

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Roma'dan flaş Cengiz Ünder kararı! Asker selamı sonrası...

Ancak bu paylaşım İtalya'nın bazı kesimlerinde hoşnutsuzlukla karşılandı.

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Roma'dan flaş Cengiz Ünder kararı! Asker selamı sonrası...

Daha önce ırkçı söylemleriyle öne çıkan aşırı sağcı senatör Roberto Calderoli, "Eğer Merih Demiral ve Ünder milliyetçilik yapmak ve Kürtlere karşı Türkleri savunmak istiyorlarsa, evleri İstanbul ya da Ankara'ya geri dönsünler."

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Roma'dan flaş Cengiz Ünder kararı! Asker selamı sonrası...

"Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Galatasaray'a gitsinler ve Erdoğan'ın balkonunun altında alkış tutsunlar. Roma ve Juventus taraftarları onların formayı çıkarmasını ve takımdan ayrılmasını isteyerek iyi yaptı" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.

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