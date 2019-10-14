14 Ekim 2019, Pazartesi
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Roma'dan flaş Cengiz Ünder kararı! Asker selamı sonrası...
Serie A ekiplerinden Roma forması giyen ve başarılı bir grafik sergileyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in Barış Pınarı Harekatı için yaptığı destek paylaşımı İtalyanları rahatsız etmişti. Roma Kulübü, İtalya basınında geniş yankı bulan bu olay sonrası sözleşmesinin feshi istenen yıldız oyuncu için kararını verdi.
Giriş Tarihi: 14.10.2019 16:34
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