Roma'dan flaş Cengiz Ünder kararı! Asker selamı sonrası...

Daha önce ırkçı söylemleriyle öne çıkan aşırı sağcı senatör Roberto Calderoli, "Eğer Merih Demiral ve Ünder milliyetçilik yapmak ve Kürtlere karşı Türkleri savunmak istiyorlarsa, evleri İstanbul ya da Ankara'ya geri dönsünler."