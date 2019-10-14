14 Ekim 2019, Pazartesi
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Emre Belözoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Her Türk vatandaşı desteklemeli
Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın değişmez isimlerinde Emre Belözoğlu, Günaydın'a özel açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe ve A Milli Takım kaptanı Emre Belözoğlu, büyük kulüplerin devlet desteği sayesinde ayakta durduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Emre ayrıca, "Her Türk vatandaşının Barış Pınarı Harekatına destek vermeli" ifadelerini kullandı. İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları...
Giriş Tarihi: 14.10.2019 10:29
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