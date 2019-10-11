12 Ekim 2019, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Burak Yılmaz'dan maç sonu duygusal paylaşım!

Burak Yılmaz'dan maç sonu duygusal paylaşım!
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 Giriş Tarihi: 12.10.2019

A Milli Takımımız, Elemeleri grup maçında Arnavutluk ile kozlarını paylaştı. İstanbul'da Stadı'nda oynandı. Karşılaşma 1-0 A Millilerin üstünlüğü ile sona erdi. Maç sonrası Burak Yılmaz'dan bir paylaşım geldi.

A Milli Takımımız, Elemeleri grup maçında sahasında Arnavutluk'u 1-0 mağlup ederek liderliğini korudu. Duyguların ve sevincin yoğun yaşandığı maçın ardından A Milli Takım kaptanı Burak Yılmaz, 'un dizeleriyle şehitlerimizi andı.

İşte o paylaşım;

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Maç sonu Yusuf Yazıcı'dan da bir paylaşım geldi. İşte o paylaşım...

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