12 Ekim 2019, Cumartesi
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Maç sonu Yusuf Yazıcı'dan da bir paylaşım geldi. İşte o paylaşım...
Burak Yılmaz'dan maç sonu duygusal paylaşım!
Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 Giriş Tarihi: 12.10.2019
A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri grup maçında Arnavutluk ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma İstanbul'da Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynandı. Karşılaşma 1-0 A Millilerin üstünlüğü ile sona erdi. Maç sonrası Burak Yılmaz'dan bir paylaşım geldi.
A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri grup maçında sahasında Arnavutluk'u 1-0 mağlup ederek liderliğini korudu. Duyguların ve sevincin yoğun yaşandığı maçın ardından A Milli Takım kaptanı Burak Yılmaz, Mehmet Akif Ersoy'un dizeleriyle şehitlerimizi andı.
İşte o paylaşım;
Maç sonu Yusuf Yazıcı'dan da bir paylaşım geldi. İşte o paylaşım...
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