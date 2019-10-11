12 Ekim 2019, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Millilerden golden sonra asker selamı

Millilerden golden sonra asker selamı
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 12.10.2019

A futbolcuları ’a karşı son dakikada attıkları golden sonra asker selamı verdi.

A , 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında 'de karşılaştığı 'u 'un golü ile 1-0 mağlup etti. Miller golden sonra müthiş sevinç yaşarken, golü de Barış Pınar Harekatı'nda yer alan Mehmetçiklere armağan etti. Futbolcular golden sonra hep birlikte asker selamı verdi.

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