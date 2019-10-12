12 Ekim 2019, Cumartesi

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İşte Türkiye-Arnavutluk maç sonu açıklamaları

A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri grup maçında Arnavutluk ile kozlarını paylaştı. Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma A Millilerin son dakikada Cenk ile bulduğu golle 1-0 sona erdi. Karşılaşma sonrası yapılan açıklamalarda Merih Demiral ve birçok oyuncumuz Mehmetçik'e selam gönderdi. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 12.10.2019 02:25
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İşte Türkiye-Arnavutluk maç sonu açıklamaları

Mücadele sonrası birçok isim yaptığı açıklamalada Mehmetçilerimiz'e mesaj gönderdi. İşte o mesajlar...

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İşte Türkiye-Arnavutluk maç sonu açıklamaları

Merih Demiral: "Toplam 17 şehidimiz varmış, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün askerlerimizin Allah yardımcısı olsun."

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İşte Türkiye-Arnavutluk maç sonu açıklamaları

"Ülkemizin durumunun farkındaydık, askerlerimizi ve milletimizi bir nebze mutlu ettiysek, ne mutlu bize. Onları çok seviyoruz, kalbimiz onlarla."

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İşte Türkiye-Arnavutluk maç sonu açıklamaları

"Üzerimizde ay-yıldızlı arma var, kimseden korkumuz yok! Allah'ın izniyle de EURO 2020'ye katılacağız"

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İşte Türkiye-Arnavutluk maç sonu açıklamaları

İrfan Can Kahveci: "Bu maçı Mehmetçiklerimiz için oynadık ve kazandık. Onların yanındayız."

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