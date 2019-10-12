12 Ekim 2019, Cumartesi
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İşte Türkiye-Arnavutluk maç sonu açıklamaları
A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri grup maçında Arnavutluk ile kozlarını paylaştı. Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma A Millilerin son dakikada Cenk ile bulduğu golle 1-0 sona erdi. Karşılaşma sonrası yapılan açıklamalarda Merih Demiral ve birçok oyuncumuz Mehmetçik'e selam gönderdi. İşte o sözler...
Giriş Tarihi: 12.10.2019 02:25
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