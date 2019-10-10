10 Ekim 2019, Perşembe

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım Arnavutluk maçına hazır

A Milli Takım Arnavutluk maçına hazır
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 10.10.2019

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu'ndaki 7’nci maçında yarın Arnavutluk ile karşılaşacak olan A , hazırlıklarını tamamladı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tersisleri’nde teknik direktör yönetiminde A Milli Takım, antrenman öncesi toplantı gerçekleştirdi.

'in öğrencileri, gerçekleştirilen toplantısı sonrası ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Ardından pas çalışması gerçekleştiren Ay-Yıldızlılar, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise yarınki maçın taktik çalışmalarını gerçekleştirdi.

ANTRENMAN ÖNCESİ 'BARIŞ PINARI' HAREKATINA DESTEK

A 'da oyuncular, antrenman sahasına "Barış Pınarı Harekatı'nda Kahraman Ordumuzun Yanındayız" yazılı pankartla çıkarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında olduklarını gösterdiler.

A Milli Takım, Arnavutluk ile Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yarın saat 21.45'te karşı karşıya gelecek.

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