A Milli Takım Arnavutluk maçına hazır
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu'ndaki 7’nci maçında yarın Arnavutluk ile karşılaşacak olan A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tersisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde A Milli Takım, antrenman öncesi toplantı gerçekleştirdi.
Şenol Güneş'in öğrencileri, gerçekleştirilen toplantısı sonrası ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Ardından pas çalışması gerçekleştiren Ay-Yıldızlılar, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise yarınki maçın taktik çalışmalarını gerçekleştirdi.
ANTRENMAN ÖNCESİ 'BARIŞ PINARI' HAREKATINA DESTEK
A Milli Takım'da oyuncular, antrenman sahasına "Barış Pınarı Harekatı'nda Kahraman Ordumuzun Yanındayız" yazılı pankartla çıkarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında olduklarını gösterdiler.
A Milli Takım, Arnavutluk ile Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yarın saat 21.45'te karşı karşıya gelecek.
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