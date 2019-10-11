Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'u 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı sosyal medya hesabı üzerinden tebrik etti.
A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk karşısında büyük bir zafer elde etti. 90. dakikada Cenk Tosun'un attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılan Ay-yıldızlılar, 18 puanla liderliğini sürdürdü. Kritik galibiyet sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milli takımı tebrik etti.
Başkan Erdoğan millilere gönderdiği mesajda ''Milli birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösterdiğimiz bu günlerde, aldığı galibiyetle bu birlikteliğimizi pekiştiren ve tüm Türkiye'yi sevindiren A Milli Futbol Takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum.
Fransa karşısında ve #Euro2020Yolunda başarılar Milli Takım!'' ifadelerini kullandı.
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