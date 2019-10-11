12 Ekim 2019, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik

Başkan Erdoğan'dan millilere tebrik
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 Giriş Tarihi: 12.10.2019

Başkan , 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'u 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı sosyal medya hesabı üzerinden tebrik etti.

A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk karşısında büyük bir zafer elde etti. 90. dakikada Cenk Tosun'un attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılan Ay-yıldızlılar, 18 puanla liderliğini sürdürdü. Kritik galibiyet sonrasında Başkan , milli takımı tebrik etti.

Başkan Erdoğan millilere gönderdiği mesajda ''Milli birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösterdiğimiz bu günlerde, aldığı galibiyetle bu birlikteliğimizi pekiştiren ve tüm Türkiye'yi sevindiren A Milli Futbol Takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum.

Fransa karşısında ve #Euro2020Yolunda başarılar Milli Takım!'' ifadelerini kullandı.

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