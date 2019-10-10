Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman? Türkiye, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'u konuk edecek. İki ülke A milli futbol takımları arasında geride kalan 11 maçta Türkiye 5, Arnavutluk 4 galibiyet elde etti. Türkiye, bu maçlarda 12 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü. Peki, Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman, hangi kanalda? EURO 2020 milli maç nerede oynanacak?

Türkiye Arnavutluk maçı için geri sayım başladı. EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda liderlk koltuğunda oturan Türkiye A Milli Futbol Takımı, grubun 7. maçında Arnavutluk'u konuk edecek. A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu maçıyla 575. kez sahaya çıkacak. Peki, Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman, hangi kanalda? EURO 2020 milli maç nerede oynanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

TÜRKİYE - ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

EURO 2020 H Grubu 7. haftasında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk'u konuk edecek. Türkiye - Arnavutluk maçı 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Alin Hategan düdük çalacak.

Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Eugen Gheorghe yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sebastian Constantin Coltescu olacak.

TÜRKİYE İLE ARNAVUTLUK 12. RANDEVUDA

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu yedinci maçında bugün karşılaşacağı Arnavutluk ile 12. kez karşı karşıya gelecek.

Türk Milli Takımı, şimdiye dek Arnavutluk ile 11 maç yaparken, bunlardan 5'ini kazandı, 4'ünden yenilgiyle ayrıldı, 2 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.

Arnavutluk ile 7 resmi, 4 de özel müsabaka oynayan ay-yıldızlı ekip, 6'sı Türkiye'de, 5'i de deplasmanda yaptığı toplam 11 maçta 12 gol atarken, kalesinde ise 14 gol gördü.

İki takım arasında son olarak 22 Mart 2019'da Arnavutluk'ta oynanan grubun ilk maçını Türkiye 2-0 kazanmıştı.

TÜRKİYE'DE 7. MAÇ

Ay-yıldızlılar, Arnavutluk ile sahasında 7. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce oynanan 6 maçta takımlar üçer galibiyet aldı.

Bu maçlarda milli takım 8 gol bulurken, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

Türkiye, Arnavutluk ile İstanbul'da 14 yıl sonra karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 26 Mart 2005'te İnönü Stadı'nda oynanan Dünya Kupası Eleme Grubu maçını Türkiye, 2-0 kazanmıştı.

İLK MAÇ 1970'TE

Türkiye ile Arnavutluk, tarihlerinde ilk kez 1970'te karşı karşıya geldi.

İstanbul'daki oynanan ilk maç için takımlar 13 Aralık 1970'te sahaya çıktı. İnönü Stadı'ndaki Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçını milli takım Metin Kurt ve Cemil Turan'ın golleriyle 2-1 kazandı.

TÜRKİYE-ARNAVUTLUK MAÇLARI

Türkiye ile Arnavutluk arasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 22.03.2019 İşkodra Avr.Şam.Ele.Gru. 2-0 13.11.2017 Antalya Özel 2-3 12.10.2005 Tiran Dün.Kup.Ele.Gru. 1-0 26.03.2005 İstanbul Dün.Kup.Ele.Gru. 2-0 25.04.2001 Gaziantep Özel 0-2 21.01.1998 Antalya Özel 1-4 28.03.1985 Tiran Özel 0-0 11.05.1983 Tiran Avr.Şam.Ele.Gru. 1-1 27.10.1982 İzmir Avr.Şam.Ele.Gru. 1-0 14.11.1971 Tiran Avr.Şam.Ele.Gru. 0-3 13.12.1970 İstanbul Avr.Şam.Ele.Gru. 2-1

Not: Sonuçlarda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

TÜRKİYE 575. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile bugün yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçıyla 575. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 303'ü resmi, 271'i özel 574 maçta, biri hükmen olmak üzere 219 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 245'i deplasmanda, 249'u evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 759 gol attı, kalesinde 822 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 574 karşılaşmanın 493'ünü Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 574 maçın birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

2019'DAKİ DOKUZUNCU MAÇ

Ay-yıldızlı ekip, Arnavutluk karşılaşması ile 2019 yılındaki dokuzuncu maçına çıkacak.

Milliler, bu yıl oynadığı 8 maçta 7 galibiyet alırken, tek yenilgisini İzlanda deplasmanında yaşadı.

A Milli Takım, bu karşılaşmalarda 18 gol atarken, kalesinde yalnızca 3 gole izin verdi.

Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti. Milliler, yılın ikinci maçında Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 yendi ve 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, Antalya'da oynadığı özel maçlarda Yunanistan'ı 2-1, Özbekistan'ı da 2-0'la geçti.

Milli takım, Konya'da oynadığı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında ise son dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0 yendi. Milliler, gruptaki dördüncü karşılaşmasında deplasmanda İzlanda'ya 2-1 kaybederken, beşinci maçında sahasında Andorra'yı 1-0, altıncı karşılaşmasında da deplasmanda Moldova'yı 4-0 yendi.

ŞENOL GÜNEŞ YÖNETİMİNDEKİ 59. KARŞILAŞMA

A Milli Futbol Takımı'nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 59. maçına Arnavutluk mücadelesiyle çıkacak.

Şenol Güneş yönetiminde 58 maçta milliler, 30 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 90 gol atarken, kalesinde 53 gole engel olamadı.

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 40 resmi maç yaptı.

Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 25'ini kazanırken, 8'ini yitirdi, 7'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 75 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 32 gol gördü.