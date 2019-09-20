20 Eylül 2019, Cuma
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Listede Belçika, zirvede yer almayı sürdürdü. Fransa 2. sıraya çıktı, Brezilya ise 3. sıraya geriledi.
Gururumuz Milli Takım çıkışta
Giriş Tarihi: 20.09.2019
Euro 2020 Elemelerinde oynadığı son iki maçında Andorra ve Moldova'yı mağlup eden A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında çıkışa geçti. Ay-yıldızlılar, bir basamak yükseldi ve 36.sıraya yerleşti.
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 36'ncılığa yükseldi. Euro 2020 Elemeleri'nde Andorra ve Moldova maçlarını kazanan ay-yıldızlılar, bir basamak yükselerek bin 475 puanla 36'ncılığa yerleşti.
Listede Belçika, zirvede yer almayı sürdürdü. Fransa 2. sıraya çıktı, Brezilya ise 3. sıraya geriledi.
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