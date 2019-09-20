20 Eylül 2019, Cuma

MİLLİ TAKIM

Gururumuz Milli Takım çıkışta

Gururumuz Milli Takım çıkışta
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 20.09.2019

Euro oynadığı son iki maçında Andorra ve Moldova'yı mağlup eden A , dünya sıralamasında çıkışa geçti. Ay-yıldızlılar, bir basamak yükseldi ve 36.sıraya yerleşti.

A Milli Futbol Takımı, dünya sıralamasında 36'ncılığa yükseldi. Elemeleri'nde Andorra ve Moldova maçlarını kazanan ay-yıldızlılar, bir basamak yükselerek bin 475 puanla 36'ncılığa yerleşti.

Listede , zirvede yer almayı sürdürdü. 2. sıraya çıktı, ise 3. sıraya geriledi.
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