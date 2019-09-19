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Türkiye FIFA sıralamasında 36'ncılığa çıktı
Giriş Tarihi: 19.09.2019
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 36'ncılığa çıktı. Belçika zirvedeki yerini korurken, Fransa 2'nci sıraya yükseldi, Brezilya ise 3'üncülüğe geriledi.
FIFA eylül ayı dünya sıralamasını açıkladı. Sıralamada; 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda karşılaştığı Andorra ve Moldova'yı mağlup eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, bir basamak yükselerek 1475 puanla 36'ncı oldu. Dünya sıralamasında ilk 10 şöyle: Belçika 1752 (-2), Fransa 1725 (13), Brezilya 1719 (-14) İngiltere 1662 (-5), Portekiz 1643 (16), Uruguay 1639 (-17), İspanya 1631 (28) Hırvatistan 1625 (-19) Kolombiya 1622 (-110) Arjantin 1614 (-).
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