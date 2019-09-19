19 Eylül 2019, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Türkiye FIFA sıralamasında 36'ncılığa çıktı

Türkiye FIFA sıralamasında 36'ncılığa çıktı
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 19.09.2019

A Milli Futbol Takımı, dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 36'ncılığa çıktı. zirvedeki yerini korurken, 2'nci sıraya yükseldi, ise 3'üncülüğe geriledi.

eylül ayı dünya sıralamasını açıkladı. Sıralamada; 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda karşılaştığı Andorra ve Moldova'yı mağlup eden A Milli Futbol Takımı, bir basamak yükselerek 1475 puanla 36'ncı oldu. Dünya sıralamasında ilk 10 şöyle: 1752 (-2), 1725 (13), 1719 (-14) 1662 (-5), Portekiz 1643 (16), Uruguay 1639 (-17), 1631 (28) Hırvatistan 1625 (-19) 1622 (-110) Arjantin 1614 (-).


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