Bekle bizi Avrupa

A Milli Futbol Takımımız, Andorra maçından sonra Moldova'yı da etkili oyunuyla yenerek grupta liderliğe yükseldi. Türkiye'nin hem güzel oyunu hem de liderliğe yükselmesi ay-yıldızlıların gruptaki doğrudan rakiplerinden birisi olan Fransa basınında gündemin konularından birisi oldu.