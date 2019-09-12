12 Eylül 2019, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Bekle bizi Avrupa

Bekle bizi Avrupa
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 12.09.2019

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Andorra ve Moldova’yı devirerek lider olan A , pozitif futboluyla da heyecan yarattı. Kalan 4 maçta kötü sürpriz yaşamazsak 2020 Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, Andorra ve Moldova maçlarını kayıpsız geçerek üstüne düşeni yaptı. Gruptaki diğer rakiplerimizden Arnavutluk, İzlanda'yı 4-2'lik skorla geçerek liderliğimizin önünü açtı. 15 puanla zirveye kurulan A Milliler, elemelerin bitmesine 4 maç kala büyük avantaj yakaladı.

Evinde 'yı yenerek ikili averajda üstünlüğü sağlayan ay-yıldızlıların sıradaki rakipleri Arnavutluk, Fransa (D), İzlanda ve Andorra (D) olacak. Milliler, 4 maçta 9 puan çıkardığı takdirde turlayacak. İlk iki takımın yükseldiği gruplarda pozitif futboluyla rakiplere korku, taraftarlarına güven veren kırmızı-beyazlılar, yakaladığı kolej havasıyla 80 milyonu yeniden bütünleştirmeyi başardı.

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